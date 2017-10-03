قرار جمهوري بإنهاء تخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة المعارض

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 2017 بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 379103 مترا المملوكة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بموجب عقد البيع المشهر برقم 351 لسنة 1996، الواقعة بقطعة الارض رقم 3 أرض المعارض بمدينة نصر.

ونصت المادة الأولى من القرار – الذى نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين– على إعادة تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للهيئة المذكورة ويكون لها إجراء كافة التصرفات على هذه الأرض أو إقامة مشروعات عليها أو المشاركة بها في أي مشروعات بمختلف الأنشطة.​