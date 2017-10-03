مصر والسودان يبحثان سبل دعم العلاقات الاقتصادية بينهما

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث وزير التجارة السوداني، حاتم السر مع السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، اليوم الثلاثاء، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل دعمها وتطورها.

وقال سفير مصر لدى السودان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إنه تم الاتفاق علي مواصلة الجهود من أجل تنفيذ ماجاء في وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي وقعها رئيسا البلدين، لافتا إلى الاتفاق على استئناف عمل اللجنة التجارية لبحث المعوقات التي تعترض عملها.

وأشار إلى أنه قدم دعوة إلى وزير التجارة السوداني، مقدمة من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، لحضور المنتدي الأفريقي الثاني والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7-9 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.