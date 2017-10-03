أمن أسوان يُنهي تجمهر أهالي "معتقلي الدفوف" ويقبض على 7 منهم

أسوان - إيهاب عمران:

أنهت قوات الأمن بأسوان، وقفة احتجاجية نظمها عدد من أبناء النوبة، مساء اليوم الثلاثاء، أمام محكمة أسوان الابتدائية، احتجاجًا على قرار استمرار حبس 24 نوبيًا متهمين بتنظيم مسيرة دون الحصول على موافقة أمنية، لمدة 15 يومًا.

وقال العميد محمود عوض مدير إدارة البحث الجنائي بأسوان: "إنه بعد صدور قرار المحكمة اليوم باستمرار حبس 24 نوبيًا المتهمين بالتظاهر بدون تصريح لمدة 15 يومًا، احتج عدد من أقاربهم وذويهم على القرار وتجمهروا بقطع شارع الكورنيش، وتصدت لهم قوات الأمن وأطلقت قنبلة مسيلة للدموع لتفريقهم، وجرى القبض على 7 منهم وإعادة فتح شارع الكورنيش".