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رفع الجلسة العامة للبرلمان حتى الإثنين المقبل بسبب "أزمة الطعون"

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مصراوي Masrawy

رفع الجلسة العامة للبرلمان حتى الإثنين المقبل بسبب "أزمة الطعون"

08:27 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الدكتور علي عبد العال

كتب - أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الإثنين المقبل.

وأجريت اليوم، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة.

وأعلن "عبد العال"، قبول 3 طعون على نتائج انتخابات اللجان النوعية التي تم إجراءها اليوم.

وتضمنت الطعون على منصب الوكيلين في لجنة الشئون الإفريقية، ومنصب الوكيلين في لجنة الدفاع والأمن القومي، وعلى منصب رئيس وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة، فيما حدد رئيس البرلمان يوم الأحد المقبل، موعدًا لإعادة الانتخابات في تلك اللجان.

وأوضح "عبد العال" أن السبب وراء قبول الطعون، عدم الحصول على الأغلبية المطلقة وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أنه تم حفظ 4 طعون أخرى على منصب الرئيس في لجنة الاتصالات، ومنصب الوكيل بلجنة الإسكان، وجميع المناصب بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وطعنًا بلجنة الاقتراحات والشكاوى دون تحديد المناصب.

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