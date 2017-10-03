الكشف على 1766 مواطنًا في قافلة طبية بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توقيع الكشف الطبي على 1766 مواطنًا بقرية منشأة شومان بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، خلال قافلة طبية علاجية لخدمة أهالي القرية.

وقال وكيل الصحة في تصريحات صحفية: إن القافلة شملت 12 عيادة بها 12 أخصائيًا و10 تخصصات ومعمل دم كامل ومعمل طفيليات، وكذلك جهاز أشعة عادية وجهاز أشعة تلفزيونية، بمشاركة 84 من العاملين بمختلف التخصصات، إلى جانب توافر 115صنف علاج لجميع التخصصات.

وأضاف مكي، أنه جرى تحويل 22 مريضًا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى وكبرى، واستخراج 5 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى عمل 45 ندوة توعية لأهالي القرية، من خلال التثقيف الصحي بالقافلة، استفاد منها نحو 1850 شخصًا خلال يومين.