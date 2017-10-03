بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم بطل كمال الأجسام "أحمد حمايل"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للاعب كمال الأجسام الدولي "أحمد السيد حمايل" ابن مدينة بيلا، الحاصل على المركز الخامس في مسابقة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام، وذلك لما حققه من إنجاز في هذه المسابقة العالمية ورفع اسم مصر عاليًا.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه ديوان عام المحافظة، البطل المصري، عقب وصوله إلى مسقط رأسه بعد مشاركته في هذه البطولة، والتي أقيمت على مسرح أرنولد كلاسيك بإسبانيا، الأسبوع الماضي

وقال المحافظ: "إن "حمايل" فخر لأبناء محافظة كفر الشيخ، ونموذج يحتذى به في الكفاح، مشيدًا بما حققه أبناء كفر الشيخ من فوز بكافة المجالات الرياضية، ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية.

يذكر أن لاعب كمال الأجسام الدولي "أحمد السيد حمايل" كان حصل على المركز الخامس عالميًا في مسابقة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام، فئة الفيزيك فوق ١٨٥ سم الطول المفتوح.