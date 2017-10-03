بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم بطل كمال الأجسام "أحمد حمايل"
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم بطل كمال الأجسام "أحمد حمايل"
08:14 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. اكتشاف نقوش حجرية بأسوان تعود لأكثر من 15 ألف عام
كفر الشيخ - إسلام عمار:
قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للاعب كمال الأجسام الدولي "أحمد السيد حمايل" ابن مدينة بيلا، الحاصل على المركز الخامس في مسابقة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام، وذلك لما حققه من إنجاز في هذه المسابقة العالمية ورفع اسم مصر عاليًا.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه ديوان عام المحافظة، البطل المصري، عقب وصوله إلى مسقط رأسه بعد مشاركته في هذه البطولة، والتي أقيمت على مسرح أرنولد كلاسيك بإسبانيا، الأسبوع الماضي
وقال المحافظ: "إن "حمايل" فخر لأبناء محافظة كفر الشيخ، ونموذج يحتذى به في الكفاح، مشيدًا بما حققه أبناء كفر الشيخ من فوز بكافة المجالات الرياضية، ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية.
يذكر أن لاعب كمال الأجسام الدولي "أحمد السيد حمايل" كان حصل على المركز الخامس عالميًا في مسابقة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام، فئة الفيزيك فوق ١٨٥ سم الطول المفتوح.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تكريم بطل مصر في مسابقة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام
-
إنشاء 6 مصانع في إطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك" بكفر الشيخ
-
بعد جنوحها بنهر النيل.. تقرير يكشف صلاحية العبّارة "حلال" لحظة استلامها
-
"تموين كفر الشيخ": لا وجود لعطر "ريلاكس" القاتل بأسواق المحافظة
إعلان
إعلان