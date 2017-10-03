بعد التعداد الأخير.. هل تُغيّر "التعليم" بيانات منهج الدراسات الاجتماعية؟

كتبت- ياسمين محمد:

علّق ممدوح قدري، مستشار مادة الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، على ما ورد بالكتاب المدرسي الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، بالدرس الخاص بـ"نموالسكان في مصر"، حيث ذكر الكتاب أن تعداد المصريين يبلغ 73 مليون نسمة، في حين أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد سكان مصر لعام 2017 وصل إلى 104 ملايين نسمة.

وتناول الكتاب المدرسي، نمو سكان مصر من خلال التعدادات المختلفة بدءً من عام 1882، حينما كان تعداد السكان يصل إلى 7 مليون مواطن، وحتى عام 2006، حينما وصل العدد لـ73 مليون مواطن، فيما تجاهل الكتاب الزيادة السكانية السريعة خلال الأعوام التالية، ما جعل بعض أولياء الأمور يطلقون على الكتاب وصف "بره الدنيا"، حائرين في سؤال: "هل يشرحون لأبنائهم المعلومة الصحيحة أم الواردة بالكتاب المدرسي؟".

وذكر الكتاب في "معلومة إثرائية" على الهامش، أنه بنهائية عام 2015، وصل تقدير عدد سكان مصر إلى 90 مليون نسمة.

وقال مستشار مادة الدراسات الاجتماعية، إن الكتاب لم يذكر معلومات خاطئة، ولكن يعيبه تحديث المعلومات، حيث اكتفى عند ذكره تعداد المصريين، بالاستعانة بالتعداد الأخير الذي كان متاحًا حين تم تأليف الكتاب، وهو تعداد عام 2006، بينما تعداد 2017 لم يكن قد ظهر بعد.

وأضاف قدري في تصريحات لمصراوي، أنه اقترح أن يتم الاستعانة بالساعة السكانية في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تحدث البيانات كل دقيقة، لمعرفة عدد السكان المصريين أولًا بأول، عند طباعة الكتاب، دون انتظار بيانات التعداد الذي يُجرى كل 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجة هذه النقطة في الطبعات المقبلة.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان المصريين في التعداد الأخير لعام 2017، وصل إلى 104 ملايين نسمة، منهم 94 مليون نسمة بالداخل، ونحو 10 مليون نسمة بالخارج.