"عبد العال" يفتتح الجلسة العامة للبرلمان بعد تأخرها ٤ ساعات

كتب - أحمد علي:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث؛ لإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد تأخر استمر قرابة 4 ساعات، حيث كان مقررًا أن يتم عقد الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتأخر افتتاح الجلسة العامة بسبب الطعون التي تقدم بها عدد من النواب على نتائج الانتخابات.

وتقدم النائب طلعت السويدي، بطعن إلى رئيس المجلس على نتيجة انتخابات رئاسة لجنة الطاقة والبيئة، بعدما خسر أمام النائب محمد رشوان، مطالباً بإعادة الانتخابات، كذلك طعن النائب السيد حجازي على نتيجة انتخابات أمانة السر في ذات اللجنة.

واستند "السويدي" إلى نص المادة (42) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، موضحاً أن منافسه حصل على 14 صوتًا، مقابل 11 صوتا له، بينما يبلغ عدد أعضاء اللجنة 27 نائبا، وأن الأغلبية المطلقة تتطلب "50%+1" من عدد أعضاء اللجنة.

وعلى مستوى لجنة الإسكان، تقدم النائب عمرو أبو اليزيد بطعن إلى الدكتور علي عبد العال، على نتيجة انتخابات وكالة اللجنة.

وتقدمت مي البطران، بطعن آخر على نتيجة انتخابات لجنة الاتصالات، بعد خسارتها أمام النائب نضال السعيد.