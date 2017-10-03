400 طالب و3 رؤساء جامعات يزورون مستشفى "500 500" غدًا

كتب- محمد قاسم:

تنظم جامعة القاهرة، غدًا الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، زيارة لموقع مستشفى 500500، بحضور رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وعميد المعهد القومي للأورام، وبصحبتهم نحو 400 طالب وطالبة من الجامعات الثلاث.

وصرح محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن الزيارة تأتي في إطار دعم مستشفى 500500، للاسراع بتنفيذها بمساهمة المجتمع المدني.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة في العاشرة صباحًا بالقاعة الرئيسية بمبنى المعهد القومي للأورام بالشيخ زايد.

ويلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كلمة تركز على أهمية الدور المجتمعي في دعم مستشفى 500500، يليها كلمة للدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومي للأورام، للتعريف بالمشروع، ثم كلمة ابراهيم فخر نائب مدير المعهد القومي للأورام لشؤون 500500.

ويستمع الحضور لمقترحات الطلاب في كيفية المشاركة في دعم المشروع، ويقوم الطلاب مع القيادات الجامعية بجولة بموقع المستشفى ويعقد مؤتمر صحفي في نهاية الزيارة للإعلان عن مبادرة طلابية لدعم المستشفى.

​ومؤسسة "المعهد القومي للأورام الجديد" ( 500 500) هي مؤسّسة خيريّة يُديرها مجلس أمناء وتخضع لإشراف وزارة التّضامن المختصّة بتنظيم عمل المؤسّسات والجمعيّات الأهليّة و الإجتماعيّة، مُسجّلة بوزارة التّضامن برقم 587 لسنة 2010.

والمؤسّسة معنيّة بتمويل وتسهيل وإنشاء مقرّ المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، على أرض مساحتها 35 فدان، مقدّمة من جامعة القاهرة.

ويمثّل هذا المشروع المقرّ الجديد للمعهد القومي للأورام أقدم وأكبر مؤسّسات أبحاث و علاج الأورام في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.