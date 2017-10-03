المبعوث الأممي إلى اليمن: يجب مواصلة جهود السلام

صنعاء - (د ب أ):

أكد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، على أهمية مواصلة جهود السلام في اليمن مهما كانت المعوقات.

جاء ذلك في لقاء جمع ولد الشيخ بالسفير اليمني، على أحمد العمراني في مبنى السفارة اليمنية في سلطنة عمان، حسب بيان نشرته السفارة اليمنية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .

وقال ولد الشيخ خلال اللقاء، إن الأمم المتحدة حريصة على تحقيق الأمن والسلام في اليمن، والإهتمام بالجوانب الإنسانية والإغاثية بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين.

وأشار إلى أن مكتب المبعوث الخاص بصدد فتح مكتب له في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تسهيل عمل فريق المبعوث الخاص لجهود إحلال السلام.

من جانبه، ثمن السفير علي العمراني جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن، وتطرق "إلى أوجه الممارسات والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الإنقلاب (الحوثيون والقوات الموالية لهم) وما تسببت فيه من مآسي لا سابق لها في حياة الشعب اليمني، علاوة على نهب موارد الدولة وجباية أموال المواطنين لصالح حروبهم العبثية في وقت يتجرع المواطنون صنوف الفقر والمجاعة".

وأكد العمراني رغبة وسعي السلطة الشرعية، لإحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث، وهى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

ويشهد اليمن، منذ حوالي عامين ونصف العام ، معارك مسلحة عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم من جهة أخرى، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلا عن تسببها بأوضاع إنسانية صعبة.