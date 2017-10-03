أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أبو الغيط ينعي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أبو الغيط ينعي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني

08:07 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

أبو الغيط ينعي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني

القاهرة - (د ب أ):

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ببالغ الحزن والأسى، الرئيس العراقي السابق والسياسي المعروف جلال الطالباني والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، مقدما عميق تعازيه القلبية لأسرة الفقيد ولجمهورية العراق رئيسا وحكومة وشعبا.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأمين العام وجه رسالة تعزية إلي رئيس جمهورية العراق ثمن فيها الدور المشهود الذي قام به الفقيد في توحيد الصف الوطني العراقي، خاصة إبان توليه رئاسة جمهورية العراق، وحرصه على الحفاظ على اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته، وكذلك دعمه لجهود جامعة الدول العربية في تحقيق الوفاق الوطني العراقي.

كما تقدم الأمين العام بخالص التعازي إلي أكراد العراق والقيادات السياسية والحزبية في كردستان العراق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

كان طالباني، قد توفي في أحد مستشفيات ألمانيا، بحسب ما أفاد به التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الثلاثاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • من هو "مام جلال" الذي تعدى حضوره السياسي كردستان ليعمّ الساحة العراقية؟

    أخبار

  • وفاة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني

    أخبار

  • أبو الغيط يبدأ جولة أوروبية تشمل إسبانيا وإيطاليا

    أخبار

  • البارزاني يرحب بمبادرة نائب الرئيس العراقي للحوار

    أخبار

إعلان

d47b84ba07.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية