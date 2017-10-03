أبو الغيط ينعي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني

القاهرة - (د ب أ):

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ببالغ الحزن والأسى، الرئيس العراقي السابق والسياسي المعروف جلال الطالباني والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، مقدما عميق تعازيه القلبية لأسرة الفقيد ولجمهورية العراق رئيسا وحكومة وشعبا.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأمين العام وجه رسالة تعزية إلي رئيس جمهورية العراق ثمن فيها الدور المشهود الذي قام به الفقيد في توحيد الصف الوطني العراقي، خاصة إبان توليه رئاسة جمهورية العراق، وحرصه على الحفاظ على اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته، وكذلك دعمه لجهود جامعة الدول العربية في تحقيق الوفاق الوطني العراقي.

كما تقدم الأمين العام بخالص التعازي إلي أكراد العراق والقيادات السياسية والحزبية في كردستان العراق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

كان طالباني، قد توفي في أحد مستشفيات ألمانيا، بحسب ما أفاد به التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الثلاثاء.