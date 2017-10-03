وكيل «زراعة الإسكندرية»: لا شكاوى من زيادة أسعار الأسمدة

التحرير

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قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية أبلغت كافة الإدارات التابعة لها، لإبلاغ المزارعين بالزيادات على أسعار الأسمدة، بواقع 12 جنيها على الشيكارة لتصبح بـ160 جنيها بدلا من 148 جنيها.

وأضاف البخشوان في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، أن المديرية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن من ارتفاع أسعار الأسمدة من جانب المزارعين، مشيرا إلى أن الزيادة ليست كبيرة والمزارع مضطرة في النهاية لشراء السماد لأنه ضرورى للزراعة.

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وأشار وكيل الوزارة إلى أن فرق المتابعة والإرشاد الزراعي بالمديرية تتابع مع الجمعيات الزراعية بمختلف القرى بالمحافظة عمليات صرف الأسمدة الزراعية وفقا للقواعد المعمول بها، لافتا إلى أن المحافظة بدأت توزيع حصتها على المزارعين والتي تبلغ نحو 10 آلاف طن.

وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة قررت زيادة سعر طن الأسمدة إلى 3200 جنيه لطن اليوريا بزيادة قدرها 241 جنيها في الطن، ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه.