أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وكيل «زراعة الإسكندرية»: لا شكاوى من زيادة أسعار الأسمدة

Google+ Print
وكيل «زراعة الإسكندرية»: لا شكاوى من زيادة أسعار الأسمدة وكيل «زراعة الإسكندرية»: لا شكاوى من زيادة أسعار الأسمدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية أبلغت كافة الإدارات التابعة لها، لإبلاغ المزارعين بالزيادات على الأسمدة، بواقع 12 جنيها على الشيكارة لتصبح بـ160 جنيها بدلا من 148 جنيها. 

وأضاف البخشوان في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، أن المديرية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن من ارتفاع أسعار الأسمدة من جانب المزارعين، مشيرا إلى أن الزيادة ليست كبيرة والمزارع مضطرة في النهاية لشراء السماد لأنه ضرورى للزراعة.

شاهد أيضا

وأشار وكيل الوزارة إلى أن فرق المتابعة والإرشاد الزراعي بالمديرية تتابع مع الجمعيات الزراعية بمختلف القرى بالمحافظة عمليات صرف الأسمدة الزراعية وفقا للقواعد المعمول بها، لافتا إلى أن المحافظة بدأت توزيع حصتها على المزارعين والتي تبلغ نحو 10 آلاف طن.

وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة قررت زيادة سعر طن الأسمدة إلى 3200 جنيه لطن اليوريا بزيادة قدرها 241 جنيها في الطن، ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017