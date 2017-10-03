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محافظ كفر الشيخ: مصنع فصل الرمال السوداء يوفر 5 آلاف فرصة عمل

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محافظ كفر الشيخ: مصنع فصل الرمال السوداء يوفر 5 آلاف فرصة عمل محافظ كفر الشيخ: مصنع فصل الرمال السوداء يوفر 5 آلاف فرصة عمل

التحرير

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قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن مصنع «فصل الرمال السوداء» سيوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.

وأضاف نصر في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، كشركة مساهمة مصرية، ومحافظة كفر الشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية باستثمارات تتخطى مليار جنيه، وتقوم الشركة باستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس على مساحة 80 فدانًا.

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وأشار نصر إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع القومية التنموية العملاقة بالدولة، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستعود بالنفع بالدرجة الأولى على أبناء محافظة كفرالشيخ بشكل خاص نحو إحداث تنمية حقيقية على أرض المحافظة وتشغيل الشباب بهذه المشاريع بمرتبات مجزية.

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التحرير

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