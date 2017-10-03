بنك التعمير يفتح فروعه الخميس لراغبي الحجز في سكن مصر

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قال يسري صالح، مدير العلاقات العامة والإعلام في بنك التعمير والإسكان، إن البنك سيفتح فروعه يوم الخميس المقبل، الذي اعتبرته الحكومة إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، لتمكين المواطنين من حجز وحدات سكن مصر فقط، حيث لن يقدم أي خدمات أخرى.

وأوضح صالح، في تصريحات خاصةن أن الفرار جاء لأن كراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات في المشروع، تنص على أن يوم الخميس آخر موعد للحجز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أنه سحب 98780 كراسة شروط حجز بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتميز، مشيراً إلى أن 43511 مواطنا سددوا مقدمات الحجز، وتقدموا بمستنداتهم، بفروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: طرحت وزارة الإسكان 40 ألف وحدة سكنية بمساحة 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، كما سيحاط المشروع بسياج شجرى لتوفير الخصوصية، ضمن المرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر– العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة).

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وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال وزير الإسكان: فى مدينة القاهرة الجديدة 16808 وحدات، موزعة كالتالى: 3480 وحدة بمنطقةغرب الجامعات (الأندلس)، و4608 وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و3468 وحدة بالمنطقة الثانيةبمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و608 وحدات بالمحلية الثالثة التجمع الثالث، و1984 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1344 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و120 وحدة بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و488 وحدة بالتجمع الثالث– غرب الحى الأول، و608 وحدات بالتجمع الثالث – شمال الحى الأول، و100 وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية.

وأضاف: وفي مدينة 6 أكتوبر 14920 وحدة، موزعة كالتالى: 5384 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4624 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و4912 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى ومشروع دار مصر، وفى مدينة العبور 3048 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، وفى مدينة دمياط الجديدة 2696 وحدة، موزعة كالتالى: 612 وحدة غرب جامعة دمياط، و356 وحدة جنوب الحى الأول، و1728 وحدة بالحى المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفى مدينة المنيا الجديدة 1296 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفى مدينة بدر 1232 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقى للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس.