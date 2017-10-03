بالأسماء.. التشكيل النهائي للجان البرلمان بدور الانعقاد الثالث

التحرير

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احتفظ غالبية رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمناصبهم خلال انتخابات اللجان لدور الانعقاد الثالث، التي انطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وينشر «التحرير» التشكيل النهائي لهيئة مكتب اللجان النوعية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، والتي جاءت كالآتي:

لجنة الشئون التشريعية والدستورية:

النائب بهاء أبو شقة رئيسا

النائب أحمد حلمى الشريف وكيلا

النائب نبيل الجمل وكيلا

النائب إيهاب الطاوى أمين سر

لجنة الدفاع والأمن القومى:

النائب كمال عامر رئيسا

النائب أسامة راضى وكيلا

النائب ممدوح مقلد وكيلا

النائب أحمد عبد التواب أمين سر

لجنة حقوق الإنسان:

النائب علاء عابد رئيسا

النائب مار جريت عازر وكيلا

النائب محمد الغول وكيلا

النائب شريف الوردانى أمينا للسر

لجنة الاتصالات:

النائب نضال السعيد رئيسا

النائب أحمد شمردن وكيلا

النائب جون طلعت وكيلا

النائب أحمد زيدان أمين السر

لجنة الطاقة والبيئة:

النائب محمد رشوان رئيسا

النائب حماده غلاب، وكيلا

النائب أيمن فؤاد وكيلا

النائب علاء سلام أمين سر

لجنة الشئون الإفريقية:

النائب السيد فليفل رئيسا

النائب صلاح عفيفى وكيلا

النائب رزق جالى وكيلا

النائبة مى محمود أمين سر

لجنة الشباب والرياضة:

النائب فرج عامر رئيسا

النائب سمير البطيخى وكيلا

النائب رضوان الزياتى - وكيلا

النائب فوزى فتى أمينا للسر

لجنة الزراعة:

النائب هشام الشعينى رئيسا

النائب رائف تمراز وكيلا

النائب هشام الحصرى وكيلا

النائب عثمان المنتصر أمينا للسر

لجنة الإسكان:

النائب معتز محمود رئيسا

النائب خالد عبد العزيز فهمى وكيلا

النائب يسرى المغازى وكيلا

النائب محمد إسماعيل أمينا للسر

لجنة التضامن الاجتماعى:

النائب عبد الهادى القصبى رئيسا

النائبة رشا رمضان وكيلا

النائبة مهجة غالب وكيلا

النائب سامر التلاوى أمينا للسر

لجنة الشئون الاقتصادية:

النائب عمرو غلاب رئيسا

النائب مدحت الشريف وكيلا

النائب محمد على عبد الحميد وكيلا

النائب فخرى طايل أمينا للسر

لجنة الخطة والموازنة:

النائب حسين عيسى رئيسا

النائب ياسر عمر شيبة وكيلا

النائب مصطفى سالم وكيلا

النائب عصام الفقى أمينا للسر

لجنة الصناعة:

النائب أحمد سمير رئيسا

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النائب طارق السيد امينا للسر

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

النائب محمد على يوسف رئيسا

النائب محمد المرشدى وكيلا

النائب سعاد المصرى وكيلا

النائب محمود سعد امينا للسر

لجنة النقل:

النائب هشام عبد الواحد رئيسا

النائب محمد عبد الله زين وكيلا

النائب رزق راغب ضيف الله وكيلا

النائب خالد عبد المولى امينا للسر

لجنة العلاقات الخارجية

النائب طارق رضوان رئيسا

النائب غادة عجمي وكيلا

النائب سوزى رفلة وكيلا

النائب طارق الخولي امينا للسر

لجنة الثقافة والإعلام والآثار:

النائب أسامة هيكل رئيسا

النائب تامر عبد القادر

النائب جلال عوارة

النائب نادر مصطفى

لجنة السياحة والطيران المدنى:

النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسا

النائب محمد عبد المقصود وكيلا

النائب إبراهيم حمودة وكيلا

النائبة غادة صقر امينا للسر

لجنة الصحة

النائب محمد العمارى رئيسا

النائب أيمن أبو العلا وكيلا

النائب مصطفى أبو زيد وكيلا

النائب محمود أبو الخير امينا للسر

الشئون الدينية والأوقاف

النائب أسامة العبد رئيسا

النائب أسامة الأزهرى وكيلا

النائب شكرى الجندى وكيلا

النائب عمر حمروش امينا للسر

لجنة القوى العاملة

النائب جبالي المراغى رئيسا

النائب محمد وهب الله وكيلا

النائب جمال عقبي وكيلا

النائب عبد الرازق زنط امينا للسر

لجنة الاقتراحات والشكاوى

النائب همام العادلى رئيسا

النائب سيد أحمد محمد وكيلا

النائب محمد حمدى دسوقى وكيلا

النائب مصطفى جمعة الطلخاوى امينا للسر

لجنة التعليم والبحث العلمي:

النائب جمال شيحة رئيسا

النائب ماجدة بكري وكيلا

النائب هاني أباظة وكيلا

النائب عبدالرحمن البكري أمين سر

لجنة الشئون العربية:

النائب سعد الجمال رئيسا

النائب أحمد أباظة وكيلا

النائب أحمد لملوم وكيلا

النائبة سحر صدقي أمين السر

لجنة الإدارة المحلية:

النائب أحمد السجينى رئيسا

النائب محمد السيد الحسينى وكيلا

النائب أحمد مصطفي فرجاني وكيلا

النائب محمد الدامى أمين سر