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إحباط محاولة تهريب أقمشة مستوردة لزي القوات المسلحة ببورسعيد

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إحباط محاولة تهريب أقمشة مستوردة لزي القوات المسلحة ببورسعيد إحباط محاولة تهريب أقمشة مستوردة لزي القوات المسلحة ببورسعيد

أرشيفية

أحبطت قوات الجيش والشرطة ببورسعيد محاولة تهريب أقمشة مستوردة خاصة بالزى العسكري للقوات المسلحة المصرية داخل سيارة أثناء محاولة تهريبها من منفذ الجميل الجمركي. للواء عادل الغضبان قائد قوة تأمين الجيش ببورسعيد قد تلقي معلومات مؤكدة من مصادر سرية عن نية احد التجار تهريب أقمشة مستوردة يتم تصنيعها لزي قوات الجيش المصري أثناء انشغال الجيش والشرطة بتأمين مظاهرات تفويض الفريق أول بمكافحة الإرهاب والعنف.

وبتقنين الإجراءات تم وضع خطة على مداخل ومخارج المدينة لضبط السيارة قبل خروجها من بورسعيد حيث تم ضبطها داخل منفذ الجميل الجمركي. .

وبتفتيشها عثر علي اجولة بها أقمشة وخيوط متنوعة و بداخلها أقمشة متعددة الإشكال لزي القوات المسلحة فتم ضبط السيارة وسائقها و أعترف بتهريب الأقمشة لصالح تاجر بمدينة المحلة الكبرى.

تسلم العميد عبد العزيز كمال السيارة تمهيدا لتشكيل لجنة جمركية لمعرفة كيفية خروج مشمول البضاعة من الجمارك و محاولة تهريبها و إحالة السائق لنيابة الميناء.

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أونا

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