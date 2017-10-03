شكري يعتمد تولي عدد من السفراء منصب مساعد وزير الخارجية

(مصراوى):

اعتمد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 4177، بشأن تولى بعض السفراء لمنصب مساعدي وزير الخارجية.

وضمت الحركة الدبلوماسية، التأكيد على القرار الوزاري رقم 4159 بشأن الحركة التكميلية لتنقلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى بتاريخ 1 أكتوبر 2017.

وفيما يلي نص القراراين الصادرين عن وزيرالخارجية: