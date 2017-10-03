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شكري يعتمد تولي عدد من السفراء منصب مساعد وزير الخارجية

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مصراوي Masrawy

شكري يعتمد تولي عدد من السفراء منصب مساعد وزير الخارجية

07:57 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

شكري يعتمد تولي عدد من السفراء منصب مساعد وزير الخارجية

(مصراوى):

اعتمد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 4177، بشأن تولى بعض السفراء لمنصب مساعدي وزير الخارجية.

وضمت الحركة الدبلوماسية، التأكيد على القرار الوزاري رقم 4159 بشأن الحركة التكميلية لتنقلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى بتاريخ 1 أكتوبر 2017.

وفيما يلي نص القراراين الصادرين عن وزيرالخارجية:

قرار وزير الخارجية المصري سامح شكريقرار وزير الخارجية سامح شكري

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مصراوي Masrawy

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