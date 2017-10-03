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ترامب: سنتحدث عن قوانين السلاح بعد هجوم لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

: سنتحدث عن قوانين السلاح بعد هجوم لاس فيجاس

07:55 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ترامب: سنتحدث عن قوانين السلاح بعد هجوم لاس فيجاس

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

عاد الجدل حول قوانين الأسلحة النارية إلى مركز السياسة الأمريكية، بينما تواصل الشرطة البحث عن الدافع وراء مذبحة راح ضحيتها 59 شخصا خلال مهرجان نيفادا للموسيقى.

وأطلق مسلح النار بكثافة من أسلحة آلية من الطابق الـ 32 من أحد فنادق لاس فيجاس على 22 ألف شخص كانوا يحضرون حفلا موسيقيا ليلة الأحد. وخلف إطلاق النار العشوائي الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة أكثر من 500 مصاب.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "سنتحدث عن قوانين السلاح مع مرور الوقت".

وقال ترامب إن شرطة لاس فيجاس حققت "معجزة" من خلال تحديد مكان المسلح خلال دقائق داخل فندق "ماندالاي باي".

وقالت الشرطة إن مطلق النار، ويدعى ستيفن كريج بادوك (64 عاما) وهو محاسب متقاعد بدون سجل إجرامي، قتل نفسه عندما اقتحمت الشرطة غرفته.

ووصف ترامب الذي يزور لاس فيجاس غدا الأربعاء مطلق النار بأنه "رجل مريض، رجل معتوه".

وعثرت الشرطة على 23 سلاحا ناريا فى غرفة الفندق الخاصة بالمسلح الذى اطلق بسرعة مئات الرصاصات على الحشد الذي كان يحضر الحفل الموسيقي من مسافة 300 متر تقريبا.

يذكر أن الأسلحة الأوتوماتيكية محظورة بشكل عام في الولايات المتحدة، ولكن القاتل ربما يكون قد نقل أسلحة نصف آلية بشكل غير قانوني.

وكتب عضو الكونجرس كريس ميرفي، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، في عمود الثلاثاء في صحيفة واشنطن بوست عن "انتشار الأساطير من جانب لوبي الأسلحة" في الولايات المتحدة.

وقال ميرفي "ليس هناك الكثير من الجدل الحقيقي حول الخطوات الأولى التي يجب ان نتخذها لخفض معدلات جرائم الاسلحة".

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