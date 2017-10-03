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العبادي: الدستور هو مرجعيتنا في التفاوض مع إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

العبادي: الدستور هو مرجعيتنا في التفاوض مع إقليم كردستان

07:51 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

العبادي: الدستور هو مرجعيتنا في التفاوض مع إقليم كردستان

رئيس العراقية حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ):
قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرارات الحكومة العراقية بشان استفتاء كردستان تبتعد عن معاقبة المواطنين الكرد، مشيرًا إلى أن الدستور العراقي هو مرجعيتنا في التفاوض مع الإقليم.

وقال للصحفيين: "إن رأي المرجع الأعلى علي السيستاني كان حاسما ومساندا لوحدة العراق، وإن الرحلات الإنسانية مستمرة إلى إقليم كردستان العراق".

وأضاف "احذر من اجراءات الإقليم بالحشد العسكري في كركوك لأنه أمر خطير".

وذكر رئيس الوزراء العراقي "إن فرض الأمر الواقع في المناطق المتنازع عليها بالقوة أمر غير مقبول، وندعو إلى إدارة مشتركة لهذه المناطق بقيادة اتحادية وأن أولوية الحكومة هي تحرير المدن من داعش الإرهابي".

وأوضح "ان الدستور هو مرجعيتنا في التفاوض مع إقليم كردستان العراق، وشروط الحوار هي الالتزام بالدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء".

يذكر أن الحكومة الاتحادية العراقية تطالب اقليم كردستان العراق بالغاء نتائج الاستفتاء الذي وافق عليها الناخبون الاكراد على الاستقلال عن العراق كشرط لاجراء حوار بين الجانبين.

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