«العميد» يعود للملاعب بهدفين في مهرجان اعتزال أسامة السيد (صور)

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شهدت المباراة الودية التي جرت بين قدامى لاعبي المصري والمريخ والتي جرت بملعب الأخير، على هامش مهرجان اعتزال اللاعب أسامة السيد نجم المصري والمريخ السابق، تألق كبير لحسام حسن المدير الفني للمصري والذي قاد فريقه لتحقيق فوز كبير بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان نصيب «العميد» منهم هدفين فيما سجل سيف داود وكريم ذكري وطارق سليمان الأهداف الثلاثة الأخرى، بينما سجل شريف كراوية هدف قدامى المريخ الوحيد.

الجدير بالذكر أن اللاعب أسامة السيد والبالغ من العمر 34 عاما كان قد ترعرع في صفوف نادي المريخ قبل أن ينضم للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2005/2004 ليلعب لصفوف القلعة الخضراء لموسمين ونصف الموسم قبل أن ينتقل لصفوف فريق انبي مطلع موسم 2008/2007 ومنه لصفوف نادي المقاولون العرب وبعدها لصفوف زعيم الثغر الاتحاد السكندري.