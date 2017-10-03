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كوبر يجهز 3 أسلحة لاقتحام حصون الكونغو في تصفيات المونديال

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كوبر يجهز 3 أسلحة لاقتحام حصون الكونغو في تصفيات المونديال كوبر يجهز 3 أسلحة لاقتحام حصون الكونغو في تصفيات المونديال

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يستعد منتخب ، خلال معسكره المغلق الذي يقام حاليًا بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط، ويليه في الوصافة منتخب أوغندا برصيد 7 نقاط، بينما منتخب غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتذيل الكونغو برازافيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وأصبح منتخبنا الوطني على بُعد خطوة واحدة من التأهل، حيث يكفيه الفوز فقط على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا أو تعادلهما في نفس الجولة، ليصعد رسميًا للمونديال، بعد غياب دام أكثر من 27 عامًا.

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وقبل 4 أيام من مباراة مصر أمام الكونغو، هناك ثلاثة لاعبين سيعتمد عليهم ، في خطته لاقتحام حصون الضيوف.

-محمد صلاح
هو الأهم على الإطلاق في تشكيل منتخب مصر، حيث يعتمد عليه هيكتور كوبر بشكلٍ أساسي، نظرًا لسرعته ومهاراته الفنية، فضلًا عن أنه يمتلك الخبرة كونه لاعبًا ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي ومن قبله تشيلسي وروما وفيورنتينا، وبالتالي يعتمد عليه كوبر كأساسي دائمًا للاستفادة من إمكانياته في هز شباك الضيوف.

-أحمد حسن كوكا
رغم أنه لم يشارك أساسيًا في صفوف الوطني، في الفترة الماضية، إلا أن هيكتور كوبر، سيعتمد عليه في مباراة الكونغو المقبلة، حيث يركز الأرجنتيني على سلاح الكرات العرضية، وهو ما يجيده كوبر باللعب برأسه، حيث يرغب كوبر في استغلال خلل دفاع المنافس بالكرات العرضية.

-صالح جمعة
ينوي هيكتور كوبر، الاعتماد على صالح جمعة في التشكيل الأساسي أمام الكونغو، حيث ينوي الاستعانة به بدلًا من عبدالله السعيد الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة، حيث يعيش جمعة حالة من التألق مع الأهلي تجعله مرشحًا بقوة لقيادة المنتخب في هذا اللقاء المصيري.

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التحرير

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