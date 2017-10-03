"تعليم المنوفية" تنظم تدريبًا لمعلمي المدرسة اليابانية بشبين الكوم

المنوفية - مروة فاضل:

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، تدريبًا للمعلمين والمعلمات الذين جرى اختيارهم للعمل بالمدرسة اليابانية بمدينة شبين الكوم.

وتضمن التدريب، تفعيل أنشطة "التوكاتسو" التي سيتم تفعيلها داخل المدرسة، والتي تساعد الأطفال في بناء الشخصية المتكاملة مهاريًا ومعرفيًا ووجدانيًا.