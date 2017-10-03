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للمرة الثانية.. مد أجل الحكم بقضية "خلية مدينة نصر" لجلسة 21 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

للمرة الثانية.. مد أجل الحكم بقضية "خلية مدينة نصر" لجلسة 21 أكتوبر

07:25 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

محكمة

كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم للمرة الثانية على 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر" لجلسة 21 أكتوبر الجاري.

والمتهمون هم كل من: محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة، عبد الفتاح السيد، محيي الدين الزايط، عثمان عناني الخطيب، اشرف وحيد، خالد جمال، محمد فهمي، محمد عيد، دسوقي عزب، رضا رضوان، وسيم زينهم، عبد الرحمن مصطفي، محمد سعيد، شريف عبد الناصر، أحمد أبو مليح، عبد الرحمن صلاح، عمر فاروق، عادل عارف وعمرو فتح الباب.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ جنايات شرق عسكرية، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور وتهدف إلى تعطيل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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