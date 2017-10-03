مناوشات بين الأمن وأهالي "معتقلي الدفوف" بأسوان بعد استمرار حبسهم 15 يومًا

أسوان - إيهاب عمران:

وقعت اشتباكات، منذ قليل، بين قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة أسوان ومجموعة من النوبيين المعترضين على قرار استمرار حبس النوبيين المتهمين بتنظيم مسيرة والتظاهر بدون تصريح 15 يومًا أخرى.

كانت محكمة أسوان، أصدرت حكمها، اليوم الثلاثاء، باستمرار حبس 24 نوبيًا، والمعروفين إعلاميا بـ"معتقلي الدفوف" المتهمين بالتظاهر بدون تصريح، 15 يومًا، وهو القرار الذي قابله أهالي المعتقلين خارج المحكمة بالرفض، وحاولوا اقتحام المحكمة، ولكن قوات الأمن تصدت لهم وألقت القبض على عددٍ منهم.