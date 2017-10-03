أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مناوشات بين الأمن وأهالي "معتقلي الدفوف" بأسوان بعد استمرار حبسهم 15 يومًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مناوشات بين الأمن وأهالي "معتقلي الدفوف" بأسوان بعد استمرار حبسهم 15 يومًا

07:35 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

وقفة النوبين

أسوان - إيهاب عمران:

وقعت اشتباكات، منذ قليل، بين قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة أسوان ومجموعة من النوبيين المعترضين على قرار استمرار حبس النوبيين المتهمين بتنظيم مسيرة والتظاهر بدون تصريح 15 يومًا أخرى.

كانت محكمة أسوان، أصدرت حكمها، اليوم الثلاثاء، باستمرار حبس 24 نوبيًا، والمعروفين إعلاميا بـ"معتقلي الدفوف" المتهمين بالتظاهر بدون تصريح، 15 يومًا، وهو القرار الذي قابله أهالي المعتقلين خارج المحكمة بالرفض، وحاولوا اقتحام المحكمة، ولكن قوات الأمن تصدت لهم وألقت القبض على عددٍ منهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استمرار حبس "معتقلي الدفوف" بأسوان 15 يومًا

    أخبار

  • تأكد إصابة 3 أشخاص بحمى الضنك في أسوان

    أخبار

  • بالصور.. أول مأذونة في أسوان تتسلم مهام عملها رسميًا بمحكمة الأسرة

    أخبار

  • بالتفاصيل.. تعيين ثاني مأذونة شرعية بمحكمة الأسرة في أسوان

    أخبار

إعلان

a837223e98.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية