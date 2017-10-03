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استمرار حبس "معتقلي الدفوف" بأسوان 15 يومًا

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مصراوي Masrawy

استمرار حبس "معتقلي الدفوف" بأسوان 15 يومًا

07:29 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قررت محكمة أسوان، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس 24 نوبيًا، والمعروفين إعلاميا بـ"معتقلي الدفوف" المتهمين بالتظاهر بدون تصريح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قوات الشرطة ألقت القبض على المتهمين أثناء تنظيمهم مسيرة بكورنيش النيل، الأحد 3 سبتمبر الماضي، وتحرر المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان.

وبعرض المحضر والمتهمين على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وتعطيل حركة المرور.

وفي ميعاد التجديد، قرر قاضي المعارضات تأجيل نظر أمر تجديد حبسهم إلى جلسة الأربعاء 13/9/2017 لحضور المتهمين، وفيها أصدرت المحكمة قرارها باستمرار حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر كان ميعاد نظر تجديد الحبس، وقررت المحكمة الإفراج عن جميع المتهمين بكفالة 1000 جنيه لكل متهم.

ولكن استأنفت النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمين، وجرى إلغاء قرار الإفراج واستمرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأصدرت المحكمة اليوم قراراها المتقدم.

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