على حصيرة بـ"حوش مدرسة".. تلاميذ ابتدائي بالمنوفية يقضون يومهم الدراسي (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

10 أيام من بدء العام الدراسي الجديد مضت، ولا يزال طلاب الصف الاول الابتدائي بمدرسة عبد السلام صبيح الابتدائية، بقرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، يتلقون دروسهم بفناء المدرسة على "حصيرة" منتظرين إخلاء أي فصل بالمدرسة لدخوله كباقي زملائهم.

طلاب فصل 1/4 بالصف الاول الابتدائي كان نصيبهم "حوش المدرسة" وذلك بسبب الكثافة العالية لطلاب الصف الاول بالمدرسة، حيث يوجد 4 فصول داخل المدرسة مخصصين للمرحلة الأولى.

حالة من الاستياء سادت بين أولياء الأمور داخل المدرسة، حيث تقدموا بالعديد من الشكاوى لمديرية التربية والتعليم ومجلس المدينة، حيث يقول عادل عبد الله، والد إحدى الطالبات، إنه فوجئ أن فصل ابنته داخل فناء المدرسة على "حصيرة" دون وجود فصل مخصص لهم، وتعللت المدرسة بارتفاع أعداد الطلاب وضيق الفصول.

وأضاف أن ما يحدث بالمدرسة، لا يرتقي للآدمية والتعليم الجيد، حيث إنه غير قادر على إلحاق نجلته بالتعليم الخاص ويريد تعليم أبنائه.. قائلاً: "هو ده التعليم الحكومي.. ولادنا قاعدين في الحوش ومش لاقيين مكان".

ووافقه الرأي عبد اللطيف عثمان، ولي أمر، وقال إنه ذهب مع ابنته مع بدء العام الدراسي ووجد مكانها فناء المدرسة، فقرر منعها عن الذهاب للمدرسة في ظل ما وصفه باستهتار وزارة التربية والتعليم وعدم وجود رد من المسئولين بالمدرسة عن وضع أبنائهم.

وعقب 10 أيام من شكاوى أولياء الأمور، توجه المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون إلى المدرسة، وبرفقته لجنة من الإدارة التعليمية بأشمون لبحث المشكلة وحلها على الفور، وجارى حل المشكلة بالاستعانة ب 60 مقعدًا من مدرسة بالقناطرين يوجد بها زيادة في عدد المقاعد وإخلاء إحدى الحجرات بالمدرسة وتسكين الطلاب بها لتلقي دروسهم.

وأكد الزفزافي على دعمه الكامل للعملية التعليمية وتقديم كافة الخدمات للنهوض بمستوى التعليم بمركز أشمون.