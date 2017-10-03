ليبرمان: الأسد انتصر في سوريا

ليبرمان يتحدث في مؤتمر في هرتزيليا في 22 حزيران/يو

القدس - (أ ف ب)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد انتصر في الحرب، مشيرا إلى "طابور من دول العالم بات يطلب ود الأسد".

وقال في مقابلة مع موقع "والا" الاخباري، بث مقتطفات منها: "أرى طابورا من دول العالم يغازل نظام الاسد، دول غربية وعربية سنية معتدلة. فجاة بدات هذه الدول تلهث للتقرب من الأسد وهذا أمر غير مسبوق".

وأضاف ليبرمان: "أنني أنظر إلى العبثية الكبرى في سوريا، حيث حرب أهلية دامية تخطت كل الخطوط الحمر مع استخدام أسلحة كيميائية وملايين" المهجرين.

وتابع: "لا أتذكر حربا بهذه القسوة غارقة بدماء الشعب، منذ الحرب العالمية الثانية، ورغم كل ذلك يخرج الأسد منتصرا من الحرب".

وعبر ليبرمان عن "الامل في أن تكون الولايات المتحدة فعالة أكثر في الساحة السورية والشرق الأوسط".

وأكد: "نحن موجودون في الجبهة الشمالية مقابل الروس والإيرانيين، وايضا مقابل الاتراك وحزب الله، وهذا الوضع غير بسيط ونتعامل معه يوميا".

وأوضح: أن "هذا يحتاج إلى جهود تبذل طوال أربعة وعشرين ساعة على مدى سبعة أيام في الاسبوع".

وأشار ليبرمان إلى "تحديات غير قليلة تواجه واشنطن، لكن التوجه هو أنه كلما كانت الولايات المتحدة نشطة كلما كان الوضع أفضل بالنسبة لدولة إسرائيل".

وتحتل إسرائيل، منذ يونيو 1967، حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية، التي أعلنت ضمها عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.

ولا يزال نحو 510 كلم مربعا تحت السيادة السورية.