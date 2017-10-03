السيسي يدعو نظيره السوداني لحضور مؤتمر الشباب في نوفمبر المقبل

الخرطوم- أ ش أ:

التقى وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور اليوم الثلاثاء، بسفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت.

وقال شلتوت في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إنه سلم وزير الخارجية دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهة إلى نظيره السوداني عمر البشير، لحضور مؤتمر الشباب في مصر الذي سيعقد خلال الفترة من 4-9 نوفمبر المقبل.

أضاف السفير أنه تم خلال اللقاء التوافق على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين المؤسسات، وتعميق التنسيق الدائم والتشاور الثنائي في المحافل الإقليمية والدولية، تأكيداً لأهمية ذلك في تعميق أواصر الأخوة بين شعبي البلدين الشقيقين.

وفي أبريل الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الاسماعيلية، مشاركته للشباب المصري في دعوة الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي سوف يقام بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.