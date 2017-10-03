خاص | لحظة وصول "الحفار" لنهاية أحد أنفاق قناة السويس - فيديو
خاص | لحظة وصول "الحفار" لنهاية أحد أنفاق قناة السويس - فيديو
07:27 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
وصول الحفار لنهاية أحد أنفاق قناة السويس
كتب- محمد عمارة:
ينشر مصراوي فيديو يوضح لحظة اختراق "الحفار" لأخر طبقات القشرة الأرضية في أحد أنفاق قناة السويس، ويظهر الفيديو انتهاء أعمال الحفر، حيث تستعد الحكومة لافتتاح الأنفاق الـ3 نهاية يونيو المقبل.
وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قد قال أنه تم الانتهاء من 75 % من مشروع أنفاق قناة السويس، كما تم الانتهاء من الممرات العرضية بنفق الإسماعيلية، بجانب ممرات التأمين وبيارات التهوية، وتركيب أنظمة التحكم فى النفق، ليتم التشغيل الفعلى للنفق فى 30 يونيو من العام المقبل، وأن 3 آلاف عامل وفنى ومهندس يعملون بمشروع أنفاق قناة السويس، وتتولى 4 شركات مصرية مهام العمل فى إنشاء الأنفاق.
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