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إخلاء سبيل متهمين بتصوير صاحب محل عارياً بالمطرية

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل متهمين بتصوير صاحب محل عارياً بالمطرية

07:22 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

إخلاء سبيل متهمين بتصوير صاحب محل عارياً بالمطرية

أرشيفية

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل عاطل وزوجته من اتهامهما باستدراج صاحب محل داخل منزلهما والاعتداء عليه وتصويره عاريًا، بعد تصالح الطرفين.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم المطرية بلاغًا من "محمود.ع.م"، صاحب محل موبايلات، يتهم فيه "ل.ش." ربة منزل، وزوجها "ه.س." باستدراجه إلي منزلهم والتعدي عليه بالضرب، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، والتعدي عليه جنسيًّا من المتهم الثاني، وتصويره عارياً، وسرقة تليفونه المحمول.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، لأن المجني عليه كان على خلاف مع زوجته إثر علاقة غير شرعية بينهما، فاتفقا على استدراجه بمعرفة المتهمة، واعتديا عليه وقاما بتصويره عاريا لابتزازه، وتحرر رقم 16179 لسنة 2017 عن الواقعة.

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