ردود الفعل الدولية على هجوم لاس فيجاس (فيديوجرافيك)

كتب - علاء المطيري:

عبر المسؤولون الأمريكيون عن صدمتهم عقب وقوع هجوم لاس فيجاس الذي راح ضحيته 59 قتيلاً وأكثر من 527 مصابًا.

وعلقت هيلاري كلينتون، وزير الخارجية الأمريكية السابقة، على الهجوم بالمطالبة بتنحية السياسة جانبًا والوقوف معًا في مواجهة ما اعتبرت "قتل للضحايا بدم بارد"، في حين قالت كارولين جودمان، عمدة لاس فيجاس، إن الهجوم جنوني مملوء بالكراهية.

وتواترت ردود الفعل الدولية لإدانة الحادث الدموي، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا تشعر بذهول وصدمة بالغة، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن بلادها مستعدة لتقديم أي مساعدة للمحققين الأمريكيين؛ ووصف وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الهجوم بـ"المرعب".

وأدانت العديد من الدول العربية والأوروبية الحادث الذي تم وصفه بالشنيع.