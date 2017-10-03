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محافظ كفر الشيخ يكافئ بطل كمال الأجسام «حمايل» بـ10 آلاف جنيه

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محافظ كفر الشيخ يكافئ بطل كمال الأجسام «حمايل» بـ10 آلاف جنيه محافظ كفر الشيخ يكافئ بطل كمال الأجسام «حمايل» بـ10 آلاف جنيه

التحرير

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استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بطل كمال الأجسام المصري أحمد السيد حمايل، ابن مدينة بيلا، والحاصل على المركز الخامس على مستوى العالم في مسابقة «أرنولد كلاسيك» لكمال الأجسام، والتى أقيمت على مسرح «أرنولد كلاسيك» بإسبانيا.

أكد نصر، خلال لقائه البطل المصري في مكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، أن «حمايل» يعد فخرا لأبناء كفر الشيخ، ونموذجا يحتذى به فى الكفاح وتحقيق المستحيل، لافتا إلى ضرورة اتخاذه مثلا أعلى وقدوة للشباب المصري الواعد.

وقرر المحافظ صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للبطل المصري، تقديرًا لما حققه من فوز ساحق ونجاح كبير خلال المسابقة العالمية، ورفع اسم عاليا بين جميع دول العالم.

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وأشاد نصر بما يحققه أبناء كفر الشيخ من فوز فى كافة المجالات الرياضية، ورفع علم مصر فى كافة المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأبطال تركوا بصمة مضيئة فى البطولات العالمية، ولن يتوانى عن استقبالهم وتكريمهم.

يذكر أن «حمايل» كان قد حصل على المركز الخامس عالميا في مسابقة «أرنولد كلاسيك»، لكمال الأجسام، فئة «الفيزيك» فوق ١٨٥ سنتيمترا الطول المفتوح، والتى أقيمت على مسرح «أرنولد كلاسيك» بإسبانيا الأسبوع الماضي.

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التحرير

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