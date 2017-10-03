31 أكتوبر.. الحكم على "مشاغب" وآخرين بقضية "اقتحام الأمن الوطني"

كتب – محمود السعيد:

قال المحامي أسامة الجوهري، إن المحكمة العسكرية، حجزت الحكم على 23 شخصًا بينهم سيد مشاغب، كابو "أولتراس زملكاوي" في القضية المعروفة بـ"اقتحام الأمن الوطني" لجلسة 31 أكتوبر.

وأوضح "الجوهري" أن المحكمة حجزت القضية للحكم عقب الانتهاء من سماع شهود الإثبات والمرافعات الختامية للنيابة والدفاع.

والمتهمون في القضية هم: سيد علي فهيم "مشاغب"، والدكتور حسام ابو البخاري، ومحمد عبد المقصود، وأحمد سمير، وحازم العيني، وأحمد سمير (جودزيلا)، وصهيب شريف، وحامد مشعل، ومحمد عبد الناصر، ومحمد عبد الله يوسف، وحسام رجب، وهشام كمال، ومحمد على أحمد، ومحمد أحمد سعادة، وسيد محمود جاب الله، ومصطفى مصطفى فتحي، وهشام مصطفى أحمد، ومحمود محمد فتحي، وإسلام علاء الدين عمر، وعبدالباسط حسين عبدالسلام، والفتاة لولي فتحي عبدالجليل".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا مع آخرين، وتوجهوا في أوائل مايو 2013 لمقر الأمني الوطني، بناءً على دعوة المتهم حسام ابو البخاري، ورفعوا لافتات مدون عليها "كلنا أسامة بن لادن" وتعدوا على قوات الشرطة المسئولة عن التأمين.

ونسبت النيابة لهم اتهامات بالتجمهر والشروع في القتل، والتعدي على منشآت الدولة "مبنى جهاز أمن الدولة".