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طبيب الزمالك يطمئن على «حفني واتشمبونج»

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طبيب الزمالك يطمئن على «حفني واتشمبونج» طبيب الزمالك يطمئن على «حفني واتشمبونج»

التحرير

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عقد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، جلسة مع الثنائي أيمن حفني وبنيامين اتشمبونج عقب أدائهما تدريبات الجري مع باقي الفريق.

وجاءت الجلسة للاطمئنان علي حالة اللاعبين بعد الإصابات التي تعرضا لها، حيث أكد طبيب الفريق أن حفني سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من المعسكر القادم.

وأشار أسامة، إلى أنه اطمأن علي حالة حفني وأنه جاهز للمشاركة في الفترة المقبلة، بينما لازال اتشمبونج يحتاج إلى بعض الوقت، ويقوم الثنائي بعمل تدريبات تأهيلية تحت اشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالزمالك.

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التحرير

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