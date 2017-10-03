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كوبر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي بعد انضمامهم لمعسكر المنتخب

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كوبر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي بعد انضمامهم لمعسكر المنتخب كوبر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي بعد انضمامهم لمعسكر المنتخب

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

حرص الأرجنتيني هيكتور المدير الفني لمنتخب ، على عقد جلسة مع لاعبي الأهلي الدوليين، بعد انضمامهم للمعسكر الذي يقام حاليًا بملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الكونغو.

وانضم دوليو الأهلي، لمعسكر الوطني، اليوم الثلاثاء، بعد وصولهم من مدينة سوسة التونسية، أمس الإثنين، عقب الخسارة من النجم الساحلي، بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة إفريقيا.

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ودعم كوبر، لاعبي الأهلي، حيث أكد على خبرتهم الكبيرة في اجتياز مثل هذه العقبات، ونسيان آثار الهزيمة من النجم الساحلي، للتركيز مع المنتخب في المباراة المقبلة، التي ستحسم مصير مصر من التأهل لمونديال ، بنسبة كبيرة للغاية.

ويستعد منتخب مصر، خلال معسكره المغلق الذي يقام حاليًا بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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