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المنتخب يواصل تدريباته استعدادًا لموقعة الكونغو

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المنتخب يواصل تدريباته استعدادًا لموقعة الكونغو المنتخب يواصل تدريباته استعدادًا لموقعة الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يواصل منتخب الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، تدريباته، بعد قليل، ، بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في اليوم الثاني على التوالي، بعدما خاض أول تدريباته أمس الإثنين.

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ومن المقرر أن يركز الأرجنتيني هيكتور كوبر، على بعض الجوانب الفنية والبدنية خلال المران، حيث سيجري تقسية بين اللاعبين، للوقوف على مستواهم قبل مواجهة الكونغو المرتقبة، على أن يخضع بعدها اللاعبون لعملية استشفاء.

ويستعد الوطني لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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