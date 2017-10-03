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الزمالك يقترب من الإعلان عن الراعي الجديد

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الزمالك يقترب من الإعلان عن الراعي الجديد الزمالك يقترب من الإعلان عن الراعي الجديد

التحرير

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أكد عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة «بريزنتيشن» الراعي الرسمي لنادي  في تصريحات إذاعية عن اقتراب النادي من إعلان التعاقد مع الشبكة الرابعة للمحمول «we» والتي انطلقت في الأيام القليلة الماضية.

ومن المنتظر أن يعقد مرتضي منصور، رئيس النادي، جلسة مع محمد كامل، رئيس الشركة الراعية، بعد مباراة الوطني أمام الكونغو، لبحث العرض المقدم من «we»، لرعاية الفارس الأبيض و الاتفاق على كافة بنود التعاقد.

وسيقوم نادي الزمالك بطبع الـ«لوجو» الخاص بـ«we» على صدر قميص الفريق عقب الاتفاق النهائي بين النادي والشركة الراعية.

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