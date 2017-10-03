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كشف طبي لـ«السعيد وعاشور» في معسكر المنتخب

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كشف طبي لـ«السعيد وعاشور» في معسكر المنتخب كشف طبي لـ«السعيد وعاشور» في معسكر المنتخب

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يخضع الثنائي عبدالله السعيد وحسام عاشور، لاعبا فريق الأهلي، لكشف طبي، اليوم الثلاثاء، عقب انضمامهما لمعسكر الذي يقام حاليًا ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة الكونغو.

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ومن المقرر أن يجري طبيب المنتخب محمد أبو العلا، اختبارًا طبيًا، للثنائي للتأكد من إصابتهما، حيث يعاني السعيد من تمزق في العضلة الخلفية، بينما تعرض عاشور لإصابة بجزع في أربطة الركبة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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التحرير

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