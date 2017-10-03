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محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا للكونغو

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محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا للكونغو محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا للكونغو

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كتب - عبد الرحمن نمصطفى

ينضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر الوطني، الذي يقام في برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الكونغو، بعد حصوله على إذن بالراحة، أمس الإثنين.

كما ينضم لاعبي الأهلي أحمد فتحي وصالح جمعة وعبدالله السعيد وشريف إكرامي وسعد سمير ورامي ربيعة ومؤمن زكريا وحسام عاشور، للمعسكر اليوم الثلاثاء، بعد وصولهم أمس من تونس، عقب الخسارة من النجم الساحلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

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ومن المقرر أن يخضع الثنائي حسام عاشور وعبدالله السعيد، لاختبار طبي، للتأكد من إصابتهما، بعدما قرر الأرجنتيني ، استبعادهما من القائمة، وضم مؤمن زكريا ومحمد فتحي بدلًا منهما.

ويستعد منتخب لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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