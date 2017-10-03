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تأكد إصابة 3 أشخاص بحمى الضنك في أسوان

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مصراوي Masrawy

تأكد إصابة 3 أشخاص بحمى الضنك في أسوان

06:48 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تأكد إصابة 3 أشخاص بحمى الضنك في أسوان

مستشفى الحميات

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن التحاليل الخاصة بمصابي "حمى الضنك" المحتجزين بمستشفى الحميات إيجابية وأكدت إصابتهم بالمرض، موضحاً أنهم 3 أشخاص قادمين من محافظة البحر الأحمر، وفور ظهور الأعراض عليهم جرى احتجازهم بالمستشفى وتلقيهم العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية في تحسن مستمر، ومن المقرر خروجهم خلال يومين.

وأضاف أبو المجد، في تصريح لـ"مصراوي" أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وفحص أي مواطنين قادمين من محافظة البحر الأحمر والتي ظهر فيها أعراض المرض، مع تفتيش جميع الحافلات القادمة من هناك ورشها بالمبيدات والمطهرات.

يذكر أنه جرى تخصيص دور كامل للعزل بمستشفى حميات أسوان، لحجز أي حالات مرضية يجري اكتشافها فورًا، مع تخصيص طاقم طبي كامل للتعامل مع هذه الحالات.

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مصراوي Masrawy

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