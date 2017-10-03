ماتيس: ندعم الجهود الدبلوماسية لحل أزمة كوريا الشمالية

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الثلاثاء، دعم البنتاجون الكامل للجهود التي يبذلها وزير الخارجية ريكس تيلرسون لايجاد حل دبلوماسي للأزمة مع كوريا الشمالية.

ولكن الجيش الأمريكي في ذات الوقت يركز جهوده على الدفاع عن الولايات المتحدة وحلفاءها، بحسب ماتيس الذي كان يتحدث أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ.

وبدت إفادة ماتيس متناقضة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتبر، الأحد، أن التفاوض مع بيونج يانج مضيعة للوقت.

ولدى سؤاله عن هذا الأمر، أكد وزير الدفاع عدم وجود خلافات داخل الإدارة كما يعتقد البعض حيال مسألة كوريا الشمالية.

وقال إن التعليمات التي أعطاها لنا الرئيس ترامب، لتيلرسون ولي كذلك، كانت واضحة للغاية: علينا مواصلة الجهود الدبلوماسية إلى جانب المبادرات العديدة مع الصين والدفع من أجل العقوبات الاقتصادية التي تهدف لإبقاء كل ذلك في الإطار الدبلوماسي.

وأما بالنسبة لقنوات الاتصال التي أعلن عنها تيلرسون مع نظام بيونج يانج فـ"كل ما نقوم به هو أننا نختبرهم، لا نجري محادثات معهم".