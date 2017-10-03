موسكو: محصول القمح الروسي قد يصل لـ80 مليون طن هذا العام

موسكو - (أ ش أ):

أعلن رئيس قسم الصناعة النباتية بوزارة الزراعة الروسية، بيتر تشيكماريف، أن محصول القمح الروسي قد يصل لقرابة 80 مليون طن في عام 2017.

وقال تشيكماريف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، على هامش منتدى التكنولوجيا الزراعية الروسي: "نتوقع أن يصل محصول القمح إلى نحو 80 مليون طن وزن صافي نظيف، وربما أكثر من ذلك بقليل".

يذكر أن محصول روسيا من الحبوب في 2016، بلغ 120.7 مليون طن كوزن صافي، منها 73.3 مليون طن من القمح.

وكان وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشيوف قد أعلن في سبتمبر الماضي أن روسيا يمكن أن تجمع في عام 2017 أكثر من 127 مليون طن من الحبوب، متجاوزة بذلك ما كان يجمع من حبوب في حقبة الاتحاد السوفيتي.