مجلس النواب العراقي يقرر وقف التعاملات المالية مع كردستان
مجلس النواب العراقي يقرر وقف التعاملات المالية مع كردستان
06:35 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي
بغداد - (أ ش أ):
صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على صيغة قرار لوقف التعاملات المالية مع إقليم كردستان، ردًا على استفتاء انفصال الإقليم الأسبوع الماضي.
وذكرت قناة (العراقية) الإخبارية أن هذه التدابير تستهدف القيادة الكردية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الأكراد.
وكانت مصادر عراقية قد أكدت أن البنك المركزي العراقي سيوقف التحويلات بالدولار والعملات الأجنبية إلى 4 مصارف أساسية في إقليم كردستان.
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