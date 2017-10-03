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مجلس النواب العراقي يقرر وقف التعاملات المالية مع كردستان

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب العراقي يقرر وقف التعاملات المالية مع كردستان

06:35 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مجلس النواب العراقي يقرر وقف التعاملات المالية مع كردستان

الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي

بغداد - (أ ش أ):

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على صيغة قرار لوقف التعاملات المالية مع إقليم كردستان، ردًا على استفتاء انفصال الإقليم الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة (العراقية) أن هذه التدابير تستهدف القيادة الكردية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الأكراد.

وكانت مصادر عراقية قد أكدت أن البنك المركزي العراقي سيوقف التحويلات بالدولار والعملات الأجنبية إلى 4 مصارف أساسية في إقليم كردستان.​

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