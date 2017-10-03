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ترامب: مرتكب حادث لاس فيجاس "مختل عقليًا"

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مصراوي Masrawy

: مرتكب حادث لاس فيجاس "مختل عقليًا"

06:32 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مرتكب حادث "لاس فيجاس"، الذي راح ضحيته 59 شخصا وأصيب 527 آخرون، بالمريض والمختل عقليا.

وأشاد ترامب - في تصريحات قبيل مغادرته إلى بورتوريكو نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - بجهود الشرطة في التعامل مع حادث "لاس فيجاس"، واصفا إياه "بالمأساة"، مشيرا إلى أنه سيتحدث حول قوانين الأسلحة لاحقا، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل في هذا الشأن.\

ويعد هذا الهجوم هو أكثر حادث دموي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، وكان منفذ الهجوم المسلح ستيفن بادوك - البالغ من العمر 64 عاما - يعيش في ولاية "نيفادا" الأمريكية، ولم يكن معروفا لدوائر الشرطة.

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