جنح الدقي تقضي بحبس 3 مثليين 3 سنوات مع الشغل

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في اتهامهم بممارسة الشذوذ والتحريض عليه، والإعلان عنه على مواقع التواصل، كما أمرت المحكمة بمراقبة المتهمين مدة مساوية لمدة عقوبة كلا منهم.

وألقى القبض على المتهم "أحمد. ر"، في القضية رقم 15865 لسنة 2017، والمتهم "سامح. إن" في القضية رقم 15935 لسنة 2017، لاتهامهما بممارسة الفجور والتحريض عليه، وكذلك الإعلان عن على مواقع التواصل، وقضت المحكمة في حق كلا منهما بالحبس 3 سنوات.

وقالت تحقيقات نيابة الدقي، إن قوة من قسم شرطة الدقي، تمكنت من ضبط المتهمين "إسلام. ح" و "صلاح. ت" لاتهامهم بممارسة الفجور والإعلان عن نفسهما على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم ضبط اخر ساعدهم على ارتكاب ذات الجريمة، وتحرر ضدهم محضرا برقم 15751 لسنة 2017، وقضت المحكمة بحبس الاول 3 سنوات، وسنة واحدة المتهم الثاني.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين استخدموا تطبيقات التواصل الاجتماعي للإعلان عن أنفسهم مقابل مبالغ مالية، وتمكن ضباط الأمن من الإيقاع بهم بعد ايهامهم أنهم من راغبي المتعة الحرم، وبتفتيش كلا منهم عثر في هواتفهم على مقاطع مصورة لهم في أوضاع مخلة أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي.