أخبار عاجلة

ميرال أكسينر.. من هي المرأة التي أعلنت تحدي أردوغان؟ -
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

جنح الدقي تقضي بحبس 3 مثليين 3 سنوات مع الشغل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جنح الدقي تقضي بحبس 3 مثليين 3 سنوات مع الشغل

06:43 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

جنح الدقي تقضي بحبس 3 مثليين 3 سنوات مع الشغل

ارشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في اتهامهم بممارسة الشذوذ والتحريض عليه، والإعلان عنه على مواقع التواصل، كما أمرت المحكمة بمراقبة المتهمين مدة مساوية لمدة عقوبة كلا منهم.

وألقى القبض على المتهم "أحمد. ر"، في القضية رقم 15865 لسنة 2017، والمتهم "سامح. إن" في القضية رقم 15935 لسنة 2017، لاتهامهما بممارسة الفجور والتحريض عليه، وكذلك الإعلان عن على مواقع التواصل، وقضت المحكمة في حق كلا منهما بالحبس 3 سنوات.

وقالت تحقيقات نيابة الدقي، إن قوة من قسم شرطة الدقي، تمكنت من ضبط المتهمين "إسلام. ح" و "صلاح. ت" لاتهامهم بممارسة الفجور والإعلان عن نفسهما على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم ضبط اخر ساعدهم على ارتكاب ذات الجريمة، وتحرر ضدهم محضرا برقم 15751 لسنة 2017، وقضت المحكمة بحبس الاول 3 سنوات، وسنة واحدة المتهم الثاني.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين استخدموا تطبيقات التواصل الاجتماعي للإعلان عن أنفسهم مقابل مبالغ مالية، وتمكن ضباط الأمن من الإيقاع بهم بعد ايهامهم أنهم من راغبي المتعة الحرم، وبتفتيش كلا منهم عثر في هواتفهم على مقاطع مصورة لهم في أوضاع مخلة أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس "شاب وفتاة" 15 يوما في واقعة علم "المثليين" بالتجمع

    أخبار

  • 29 أكتوبر.. الحكم على17 متهمًا بممارسة الشذوذ في رمسيس

    أخبار

  • إحالة 6 متهمين بتكوين لممارسة الشذوذ برمسيس للمحاكمة

    أخبار

  • 31 أكتوبر.. محاكمة عمرو واكد بتهمة إتلاف سيارة مواطن

    أخبار

إعلان

dea1a676bb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"