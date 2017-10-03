المشدد 5 سنوات لسائقين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة بالنزهة

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة، وسرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح بالنزهة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم الجندي، وعضوية المستشارين شريف عبد النبى، وأحمد هارون، وسكرتارية عبد الحميد بيومي، ومجدى شكري.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين "وحيد.أ " و"هاني.م "، قاما بتكوين تشكيل عصابي، عن طريق انتحال صفة رجال شرطة، لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استخدما أسلحة نارية وبيضاء لإجبار ضحاياهم على الاستسلام وأخذ جميع متعلقاتهم الشخصية، وعند محاولتهم الاستيلاء على متعلقات أحد المجني عليهم، تصادف مرور دورية أمنية، تمكنت من القبض عليهم.