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ضبط "بوسطجي" تكاسل عن توزيع "الجوابات" وزيف توقيعاتهم.. والمتهم: ضغط العمل

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مصراوي Masrawy

ضبط "بوسطجي" تكاسل عن توزيع "الجوابات" وزيف توقيعاتهم.. والمتهم: ضغط العمل

06:13 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ارشيفية

 

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث إدارة شرطة البريد بقيادة العميد صلاح سالم رئيس مباحث الإدارة القبض على موزع بريد "بوسطجي"؛ تكاسل عن توزيع 6 خطابات مسجلة، وزيف توقيعات أصحابها بما يفيد استلامهم بالمخالفة للحقيقة.

وكشفت التحريات أن الموظف يدعى "ح م ا"، 41 سنة، موزع بريد بمكتب بريد، وأنه لم يسلم 6 خطابات عهدته مرسلة لبعض العملاء، وزيف توقيعات أصحابها.

بمواجهته؛ اعترف الموظف بارتكابه الواقعة وبحجة ضغط العمل، فأمر اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير محضر بالواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

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