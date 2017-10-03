أخبار عاجلة

ميرال أكسينر.. من هي المرأة التي أعلنت تحدي أردوغان؟ -
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

صندوق المناخ الأخضر يوافق على تمويل الدول النامية بـ393 مليون دولار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صندوق المناخ الأخضر يوافق على تمويل الدول النامية بـ393 مليون دولار

06:38 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

صندوق المناخ الأخضر يوافق على تمويل الدول النامية بـ393 مليون دولار

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة

كتبت- مادي غيث:

وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة في اجتماعه الثامن عشر، اليوم الثلاثاء، على 11 مشروع بإجمالي 393 مليون دولار ليصل حجم التمويل المخصص للدول النامية 2059 مليار دولار.

واستضافت الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، على مدار 3 أيام، في الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر الجاري، بحضور ٢٥٠ ممثل لدول ومنظمات وهيئات التمويل.

كما وافق الصندوق على مشروعات لصالح دول "مانجوليا، كاخستان، المكسيك، السنغال، بوهتان، البوسنة والهرسك، مصر، الأرجنتين، كولومبيا وإثيوبيا"، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الجهات الجديدة في الصين وبنجلاديش.

وأشاد أيمن شصلي، الرئيس المناوب لمجلس اداره الصندوق من ، وممثلا عن الدول النامية، بجهود المصرية في استضافة الاجتماع والتنظيم له ودعم دور الصندوق في المساهمة بتحقيق مخرجات مستدامة في مجالي التكيف والتخفيف، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة عن الإجتماع ستستفيد منها الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

كما قال إيون ماكدونالد، الرئيس المناوب ممثلا عن الدول المتقدمة (استراليا)، إن الاجتماع كان تجربة رائعة، كما كانت الكلمة التي ألقاها الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في الافتتاح تحدياً لمجلس الادارهً لتحقيق مخرجات طموحة من هذا الاجتماع.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية تنعي السفير محمد شعبان وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لشئون

    أخبار

  • الرئيس العراقي يدعو إلى حل أزمة كردستان بالحوار والسبل السلمية

    أخبار

  • البيئة: منحة بـ 31 مليون دولار لحماية أراضي الدلتا المهددة بالغرق

    أخبار

  • "فهمي": مصر تحصل على 350 مليون دولار من صندوق "المناخ الأخضر"

    أخبار

إعلان

480134a89c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف