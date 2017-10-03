صندوق المناخ الأخضر يوافق على تمويل الدول النامية بـ393 مليون دولار

كتبت- مادي غيث:

وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة في اجتماعه الثامن عشر، اليوم الثلاثاء، على 11 مشروع بإجمالي 393 مليون دولار ليصل حجم التمويل المخصص للدول النامية 2059 مليار دولار.

واستضافت مصر الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، على مدار 3 أيام، في الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر الجاري، بحضور ٢٥٠ ممثل لدول ومنظمات وهيئات التمويل.

كما وافق الصندوق على مشروعات لصالح دول "مانجوليا، كاخستان، المكسيك، السنغال، بوهتان، البوسنة والهرسك، مصر، الأرجنتين، كولومبيا وإثيوبيا"، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الجهات الجديدة في الصين وبنجلاديش.

وأشاد أيمن شصلي، الرئيس المناوب لمجلس اداره الصندوق من السعودية، وممثلا عن الدول النامية، بجهود الحكومة المصرية في استضافة الاجتماع والتنظيم له ودعم دور الصندوق في المساهمة بتحقيق مخرجات مستدامة في مجالي التكيف والتخفيف، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة عن الإجتماع ستستفيد منها الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

كما قال إيون ماكدونالد، الرئيس المناوب ممثلا عن الدول المتقدمة (استراليا)، إن الاجتماع كان تجربة رائعة، كما كانت الكلمة التي ألقاها الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في الافتتاح تحدياً لمجلس الادارهً لتحقيق مخرجات طموحة من هذا الاجتماع.​