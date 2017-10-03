عمرو أديب يلتقي "أبو مازن" و"هنيّة" و"حمد الله" من فلسطين

كتبت - ندى شريف:

قال طارق يونس، رئيس تحرير برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "ON E"، إن البرنامج سيواصل اليوم الثلاثاء، تغطيته المباشرة من الأراضي الفلسطينيّة لإتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف يونس في تصريحات لمصراوي، إن حلقة اليوم مُقسمة إلى 3 فقرات حوارية، مع: الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء رامي حمد الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة.

ونجحت الجهود المصرية في إنجاز المصالحة الفلسطينية، عقب إعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية في غزة يوم 17 سبتمبر الماضي أثناء مباحثات أجرتها قيادة الحركة مع مسئولين في حكومة رام الله، ورفع أبناء قطاع غزة صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شوارع القطاع، تعبيرا عن تقديرهم للجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

