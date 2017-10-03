بالصور.. أول مأذونة في أسوان تتسلم مهام عملها رسميًا بمحكمة الأسرة
بالصور.. أول مأذونة في أسوان تتسلم مهام عملها رسميًا بمحكمة الأسرة
06:25 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
طالبات ينشرن صورًا لسوء مستوى المدن الجامعية ببورسعيد.. ومصدر ينفي
أسوان - إيهاب عمران:
تسلمت أم كلثوم محمد يونس حسنين، أول مأذونة في أسوان، مهام عملها، اليوم الثلاثاء، في محكمة الأسرة بمدينة أسوان.
وقالت حسنين: "إنها سعيدة للغاية بتسلم العمل فعليًا اليوم واستلام الدفاتر من مأذون قرية أبو الريش الذي كان يتولى إتمام عقود القران في قرى غرب أسوان، قبل أن تُعيّن كأول مأذونة في أسوان".
جدير بالذكر، أن أم كلثوم محمد يونس، تبلغ من العمر 63 عامًا وحصلت على الشهادتين الابتدائية والإعدادية في قرية غرب أسوان، ثم حصلت على الثانوية العامة من المدرسة التجريبية الثانوية بمدينة أسوان، وبعدها التحقت بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة وتخرجت في عام 1979.
وشغلت أول مأذونة في أسوان، وظيفة موجه أول تربية إسلامية بإدارة أسوان التعليمية قبل بلوغها سن التقاعد، وكانت السيدة الوحيدة ضمن 7 متقدمين لشغل الوظيفة بمحكمة الأسرة بأسوان، وصدر قرار تعينها في 4 مايو 2017.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالتفاصيل.. تعيين ثاني مأذونة شرعية بمحكمة الأسرة في أسوان
-
نادي أسوان يخطر اتحاد الكرة بواقعة اختفاء "حمادة السيد"
-
"أم كلثوم".. أول مأذون شرعي من النساء بأسوان رسميًا
-
بدء تطوير 15 وحدة صحية في أسوان
إعلان
إعلان