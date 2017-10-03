بالصور.. أول مأذونة في أسوان تتسلم مهام عملها رسميًا بمحكمة الأسرة

أسوان - إيهاب عمران:

تسلمت أم كلثوم محمد يونس حسنين، أول مأذونة في أسوان، مهام عملها، اليوم الثلاثاء، في محكمة الأسرة بمدينة أسوان.

وقالت حسنين: "إنها سعيدة للغاية بتسلم العمل فعليًا اليوم واستلام الدفاتر من مأذون قرية أبو الريش الذي كان يتولى إتمام عقود القران في قرى غرب أسوان، قبل أن تُعيّن كأول مأذونة في أسوان".

جدير بالذكر، أن أم كلثوم محمد يونس، تبلغ من العمر 63 عامًا وحصلت على الشهادتين الابتدائية والإعدادية في قرية غرب أسوان، ثم حصلت على الثانوية العامة من المدرسة التجريبية الثانوية بمدينة أسوان، وبعدها التحقت بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة وتخرجت في عام 1979.

وشغلت أول مأذونة في أسوان، وظيفة موجه أول تربية إسلامية بإدارة أسوان التعليمية قبل بلوغها سن التقاعد، وكانت السيدة الوحيدة ضمن 7 متقدمين لشغل الوظيفة بمحكمة الأسرة بأسوان، وصدر قرار تعينها في 4 مايو 2017.